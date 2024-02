Città

SARONNO / LOMAZZO – Il film del regista e attore di Lomazzo, Ivan Brusa, con i cameo di volti noti saronnesi, oltre che in Italia sulla piattaforma di Prime video Amazon, è ora disponibile su Prime anche nel Regno Unito ed in Australia.

Si tratta del lungometraggio “Faccio una strage (al 75%)” che nei Paesi anglosassoni è stato intitolato “75% slaughter”.

Nel film ci sono i cameo di Alberto Paleardi, volto arcinoto della politica locale e Tommaso Valarani. Con loro nel cast ci sono tra gli altri Roberta Nicosia, volto femminile de “I pantellas”; Andrea Pellizzoni e Valentina Cherchi.

Mattia Villa è un ragazzo di 30 anni, solo, in un mondo che a suo dire va a rotoli… e senza, quindi, speranze per il futuro Un giorno conosce una ragazza, Federica, che lo coinvolge in un losco piano.

