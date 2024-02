Cogliate

COGLIATE – Parla 30 lingue, se non è un record poco ci manca: il riferimento va al 50enne Emanuele Marini di Cogliate, che lavora come responsabile commerciale dell’Az Pneumatica, ben nota a tanti saronnesi perchè si tratta dello sponsor ufficiale della Robur Saronno, capolista nella serie B maschile. Ma restiamo a Marini, che tra l’altro è un grande appassionato di Serbia, una delle “patrie” europee della pallacanestro.

In realtà, sia per lavoro che per diletto, Marini va spesso in giro, dalla Danimarca, alla Germania, dalla Romania ai Paesi arabi, insomma il momdo l’ha girato parecchio. Spesso comunicando direttamente nella lingua del posto: si sa esprimere ad esempio, in polacco (che ha imparato a 18 anni, andando sul posto a visitare amici, e restrando tre settimane), in serbo ed in armeno senza dimenticare l’albanese e le così dette “lingue morte” come latino o greco classico. Non solo una passione ma anche, evidentemente, una predisposizione speciale per impare le lingue straniere. Per parlare di questa sua innata capacità Emanuele – che è laureato in filosofia ed in giurisprudenza – è stato ospite nei giorni scorsi di Pif, alla trasmissione “Caro Marziano”.

25022024