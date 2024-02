Cronaca

SARONNO – Venerdì è arrivata la conferma della condanna al secondo ergastolo nei confronti di Leonardo Cazzaniga (ex viceprimario del pronto soccorso dell’ospedale di Saronno) per il decesso di Domenico Brasca, morto a 82 anni, il 18 agosto 2014, nella sua abitazione di Rovello Porro.

Il 67enne è già stato condannato per le morti di 8 pazienti scoperte nell’ambito dell’operazione “Angeli e Demoni” dalla compagnia dei carabinieri di Saronno allora guidata dal capitano Giuseppe Regina. Proprio l’indagine del militari ha portato agli arresti del novembre 2016 del medico e della sua amante l’infermiera Laura Taroni condannata poi per la morte del marito e del suocero proprio in concorso con Cazzaniga.

Per la morte di Domenico Branca, arrivata nella sua abitazione dopo un passaggio al pronto soccorso di Saronno, “Cazzaniga era stato assolto in primo grado e condannato in Appello – spiega Rainews.it – Poi la Suprema Corte lo scorso anno aveva accolto il ricorso della difesa, gli avvocati bresciani Andrea Pezzangora ed Ennio Buffoli, disponendo un Appello bis a Milano, e lo scorso 27 giugno la Corte d’Assise d’appello aveva ribadito la condanna all’ergastolo. Il nuovo ricorso alla Cassazione è stato ora rigettato dai supremi giudici della Quinta sezione penale”.

Al momento Cazzaniga si trova detenuto al carcere di Alessandria come detto è già stato condannato in via definitiva dalla Cassazione nel settembre 2022 all’ergastolo per gli omicidi. Per l’ex medico al termine di un lungo iter giudiziario è arrivata la condanna per aver sottoposto i pazienti a quello che è ormai noto come protocollo Cazzaniga ossia un cocktail di anestetici e sedativi che hanno velocizzato la morte dei pazienti già provati dalla malattia.

