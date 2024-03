Lombardia

REGIONE LOMBARDIA – In occasione del 4 marzo, Giornata Mondiale per la lotta contro l’Hpv e dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, Regione Lombardia, sabato 9 marzo, attraverso le Ats e le Asst attiva tre diversi tipi di open day.

“Ci stiamo impegnando – Spiegano da Regione Lombardia – sempre di più a far comprendere ancora meglio il ruolo di salute degli screening oncologici come misura di prevenzione, fondamentale per tutelare la propria salute attraverso la diagnosi precoce di lesioni pretumorali o tumorali in una fase in cui le terapie possano risultare di massima efficacia. Allo stesso modo, è importante che le persone considerino il valore di protezioni offerto dalle vaccinazioni ed in particolare l’efficacia del vaccino anti Hpv per la prevenzione dell’infezione da Papilloma Virus che rappresenta, in oltre il 98% dei casi, la causa del tumore della cervice uterina. Gli open day favoriscono un agile accesso agli screening mammografico e Hpv, oltre che alla vaccinazione Hpv anche in una giornata prefestiva, in cui è ancora più facile accedere ai servizi. Regione Lombardia offre questa opportunità attraverso le Ats e i servizi delle Asst proprio per consentire un’adesione sempre più significativa a queste occasioni di salute.”

Durante l’open day del 9 marzo si propongono gratuitamente: screening Hpv, offerta di Pap test per le donne non vaccinate per Hpv di età tra i 25 e i 29 anni che non abbiano eseguito un Pap test negli ultimi 3 anni, Hpv test alle donne di età compresa tra i 30 e i 64 anni che non abbiamo già eseguito un Hpv test negli ultimi 5 anni.

Sarà altresì offerta la possibilità di eseguire la vaccinazione Hpv, offerta della vaccinazione, con accesso libero, per le ragazze, non già vaccinate in adolescenza, di età compresa tra gli 11 e i 26 anni (nate dal 1998) e per i ragazzi (nati dal 2006) di età 11 anni – 18 anni. In sede di vaccinazione saranno accordati gli appuntamenti per il completamento del ciclo vaccinale

Durante quest’iniziativa, sarà possibile eseguire lo Screening mammografico tramite appuntamento sul portale regionale Prenota Salute ; per entrambi gli screening saranno garantiti, sempre gratuitamente, gli approfondimenti diagnostici previsti in caso di positività del test di primo livello.

Per ciò che concerne l’accesso ai Consultori delle Asst nella giornata del 9 marzo 2024 per l’esecuzione di Pap test o Hpv Dna test si raccomanda alle donne interessate di prenotarsi contattando telefonicamente il Centro Screening di Ats Insubria ai seguenti numeri telefonici dedicati: Area lariana: 333 474 3483 – 333 474 3613 –

333 474 3577, Area provinciale di Varese: 333 490 9288 – 333 474 1632 – 333 474 174; Risponderanno operatori sanitari nella fascia oraria 14.00-15.30 di ogni pomeriggio feriale a partire dal 1° marzo fino al giorno 8 marzo 2024 compreso, gli operatori raccomandano la prenotazione per garantire una migliore organizzazione del servizio.

