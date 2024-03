Città

SARONNO – Si è tenuto nella giornata di lunedì 26 febbraio il primo incontro con il progetto Dreamwalkers, che mette in contatto professionisti dei più vari campi con studenti e ragazzi per scoprire come valorizzare i propri talenti.

Il primo appuntamento ha visto l’incontro dell’imprenditore sociale Johnny Dotti e i ragazzi di Ufo. L’evento è inserito nel ciclo di eventi “L’estinzione in pochi semplici passi”, che coinvolge i ragazzi del gruppo Ufo.

“Si parte del futuro distopico di Fahrenheit per ritrovare l’oggi – hanno documentato l’evento con un post sui social – i venti di apocalisse, la vita in appartamento, la scelta del sesso, l’altro come irriducibile estraneo, l’affido, il trauma del Covid e il kayros della fine che non è necessariamente la morte. Vette spirituali e turpiloquio, la ricetta preferita da Ufo.”

Il prossimo incontro è previsto per lunedì 18 marzo alle 16, con il filosofo della comunicazione Raf Valvola Scelsi.

