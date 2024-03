Cogliate

SARONNO – Ultimi preparativi per l’abbattimento della torre piezometrica di piazza Giovanni XXIII prevista per domani sabato 9 marzo.

Le operazioni di evacuazione delle famiglie interessate inizieranno alle 8: una volta messa in sicurezza l’intera area partirà la procedura di abbattimento controllato con esplosivi. L’intera operazione dovrebbe concludersi presumibilmente entro le 10:30 di sabato 9 marzo.

L’intera zona (Piazza Giovanni XXIII, via S. G. Battista e via Rovelli) subirà una modifica della viabilità da venerdì 8 marzo fino al termine delle operazioni di pulizia macerie (per i residenti sarà sempre garantito l’accesso e l’uscita dalle abitazioni).

Dall’Amministrazione arriva la richiesta di collaborazione da parte dei cittadini “evitando di avvicinarsi all’area interessante durante le operazioni di abbattimento”.

