UBOLDO – Tutto pronto per il prossimo consiglio comunale dei ragazzi ad Uboldo, in sessione ordinaria, per venerdì 15 marzo alle 11.30. Si terrà nella sala “Tito Zaffaroni” del palazzo comunale il prossimo consiglio comunale dei ragazzi: a comunicarlo è il sindaco Luigi Clerici e il sindaco dei ragazzi Corrado Legnani. La seduta avverrà a porte aperte, con accesso libero al pubblico, a cui sarà consentito accomodarsi nel limite dei posti a sedere disponibili.

L’ordine del giorno:

Proposte per il miglioramento dell’edificio scolastico Problematiche ambientali e manufatti pubblici Varie ed eventuali Le proposte delle deliberazioni all’ordine del giorno, con i relativi allegati, sono depositate nell’ufficio della segreteria scolastica.

“Il consiglio comunale dei ragazzi – così commenta il sindaco Luigi Clerici – è una buona opportunità per i nostri giovani alunni per comprendere concretamente come opera un’amministrazione e come funziona il comune, oltre ad un importante confronto per trovare la via e le soluzioni migliori per tutti. Sapere imparare a condividere idee per il bene comune penso sia alla base di una sana società”.

(in foto d’archivio: il municipio di Uboldo)

