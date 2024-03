Città

SARONNO – Al via “Sight for kids”: l’iniziativa Lions club Saronno del teatro che porta specialisti in asili nido e scuole materne per la prevenzione dell’ambliopia, alternativamente detta “occhio pigro”. Si tratta di un progetto che i Lions promuovono livello globale, nazionale e locale e che coinvolge tanto le scuole statali quanto le parificate e i piccoli alunni, che saranno sottoposti a screening visivo.

Sight for Kids è un programma di servizio che si inserisce a pieno titolo nello straordinario impegno messo in campo dai Lions Club di tutto il mondo nella lotta alla cecità ed è anche uno dei temi promossi dalla Lions Clubs International Foundation. Sight for Kids si prefigge due obiettivi: il primo obiettivo è quello di sensibilizzare e informare genitori e insegnanti sulle problematiche da deficit dell’acutezza visiva (ambliopia) nei bambini in età pediatrica. Riconoscerne tempestivamente la presenza e mettere in campo le giuste cure diventano azioni decisive per la salute visiva del bambino. Il secondo obiettivo, conseguente al primo, è quello di contribuire alla tempestiva identificazione di deficit visivi nei bambini al fine di favorirne le cure. L’intento è di raggiungere in breve tempo quanti più

bambini possibile sensibilizzando i loro genitori.

