SARONNO – Senso unico provvisorio in via Vincenzo Monti. La notizia arriva dall’Amministrazione comunale che rende nota l’ordinanza della polizia locale che per motivi di sicurezza impone una modifica della circolazione.

Ieri mattina, giovedì 14 marzo, il balcone di un’abitazione di via Vincenzo Monti è stato urtato da un camion in transito, che ha provocato il danneggiamento di un cornicione. La polizia locale, sul posto, è stata costretta a chiudere temporaneamente la strada, poi riaperta ma con limitazioni.

Per consentire, infatti, la procedura di intervento e l’intervento stesso di ripristino e messa in sicurezza, sino al 15 aprile prossimo il tratto di via Vincenzo Monti compreso tra via San Giuseppe e via Ramazzotti è percorribile in unico senso di marcia, in direzione piazza Caduti Saronnesi.

