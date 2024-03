Softball

SARONNO – La Inox Team Saronno Softball (serie A1) è “lieta di annunciare che Sara Brugnoli indosserà la divisa neroazzura anche per la stagione 2024″. Nella scorso campionato il prima base classe 1999 ha concluso con una media battuta di .265 con 2 fuoricampo e 18 punti battuti a casa.

“Siamo contenti di avere con noi Sara Brugnoli, giocatrice importante dentro e fuori dal diamante – commenta il presidente Massimo Rotondo – Nonostante la giovane età, Sara è oramai una veterana della squadra, risultando essere una figura importante anche per la crescita delle compagne. In una squadra in parte rinnovata rispetto allo scorso anno, sono sicuro che il suo ruolo di leader sarà ancor più messo in evidenza”.

“Quest’anno sarà un Saronno un po’ diverso da quello che si è visto negli ultimi anni. C’è stato l’ingresso di tante ragazze giovani che si stanno inserendo perfettamente nella squadra. Tutte abbiamo una grande voglia di cominciare a giocare e sopratutto divertici. Abbiamo già iniziato gli allenamenti con tutto lo staff e sono persone di grande esperienza, che si concentrano molto sui dettagli e sul migliorare la nostra mentalità” rileva Sara Brugnoli.

