Comasco

TURATE – Movimentati episodio ieri in centro a Turate, un cittadino di 58 anni è stato salvato grazie al defibrillatore del parco. L’allarme quando il cinquantenne si è sentito male, si è capito subito che la situazione era delicata ed è stato fatto arrivare l’elisoccorso.

Il medico in servizio sull’elicottero ha chiesto alla polizia locale di recuperare uno dei defibrillatori presenti in paese, quello nel vicino parco pubblico: tutto si è sviluppato nel giro di pochi istanti soltanto, l’apparecchio è stato reso presto disponibile ed è stato utilizzato per prestare i primi soccorsi al malcapitato, che è stato quindi trasportato d’urgenza in ospedale, e ricoverato in terapia intensiva. Il paziente risulta essere tutt’ora in prognosi riservata.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

15032024