EMPOLI – Partiti di buon ora, giocatori e tecnici dell’Az Robur Saronno questa sera alle 21 sono attesi ad Empoli per l’ennesima sfida al vertice della Fase Gold del campionato di basket maschile, serie B Interregionale. La squadra di coach Renato Biffi incontra infatti la corazzata Use Empoli alla caccia di punti pesanti per la qualificazione ai playoff.