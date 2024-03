ilSaronnese

UBOLDO – “Davvero una bella e utile serata quella organizzata l’altra sera ad Uboldo dalla Fism di Varese all’asilo infantile Colombo Morandi. Abbiamo fatto il punto sulla riforma del terzo settore e le opportunità per gli enti grazie all’iscrizione al nuovo registro unico del terzo settore. Come ogni riforma degna di questo nome, sono tanti i dubbi e le aspettative”. Così Maria Chiara Gadda, parlamentare locale ed esponente di Italia viva.

Prosegue Gadda: “Sono certa che dalla serata che si è svolta siano usciti stimoli positivi. Abbiamo anche fugato qualche preoccupazione. Sicuramente per me è stato un bel momento di confronto con queste realtà che operano sul territorio da decenni e svolgono una preziosa attività educativa per i nostri bimbi e un servizio alle famiglie. Abbiamo parlato di adempimenti, fiscalità del terzo settore, sussidiarietà, co-programmazione e co-progettazione, donazioni, 5 per mille. Insomma, grazie a Alessandro Testi che ha promosso la serata insieme alla presidente Barbara Rossi di Fism Varese, e a Gianni Bottinelli che ha perfettamente inquadrato il tema dal punto di vista normativo”.

(foto: un momento della serata)

17032024