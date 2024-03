Città

SARONNO – In questi giorni e sino a fine marzo prende il via la parte primaverile del piano verde 2024 con la messa a dimora di circa 70 nuovi alberi che includono, tra le altre specie, platani, aceri, querce e ibiscus.

In particolare, saranno oggetto di intervento i filari di via Milano (10 Platani Vallis Clausa, 2 Ippocastani), viale Rimembranze (7 querce, 1 pero), via Prealpi (13 aceri di monte), via Toti (8 carpini), scuola materna Candia (2 Liquidambar), Piazza San Francesco (2 Prunus), via Diaz (8 Ibiscus), Piazzale Caduti Saronnesi (2 querce), via Alliata (7 querce), via Volonterio (1 quercia), via G.B. Grassi (5 aceri), vicolo Pozzetto (2 Prunus).

La ricostituzione dei filari alberati è uno degli obiettivi che l’Amministrazione vuole perseguire: un esempio è proprio quello dei filari di via Milano, da molti decenni ad oggi privi di continuità, a seguito della morte di piante mai sostituite in precedenza. Grazie alla piantumazione dei nuovi platani resistenti si intende ricreare la bellezza di un filare caro ai saronnesi.

Il piano piantumazioni attuato tra fine 2022 e 2023 ha visto la messa a dimora di circa 160 piante, oltre agli 8 tigli (Tilia Platyphyllos) collocati in Piazza Cavalieri d’Italia il 21 novembre – giornata nazionale dell’albero – dopo che il maltempo estivo li aveva sradicati completamente.

Queste piante si aggiungono ai 75 alberi messi a dimora nel 2020 e ai 15 alberi del 2021, in sostituzione di piante morte negli anni precedenti, per un totale complessivo, in tre anni e mezzo, di 250 nuove piantumazioni.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti