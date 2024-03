Cronaca

SARONNO – Scontro tra due auto stamattina, lunedì 18 marzo, in Cassina Ferrara. In via Larga all’altezza della chiesa di San Giovanni Battista si è verificato lo scontro tra due vetture. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze che ha fatto accorrere i mezzi di soccorso.

Il personale sanitario della Croce Rossa di Saronno e dell’autoinfermieristica si sono occupati delle persone coinvolte tra cui due bimbe una di 2 e una di 6 anni. Nessuno, neanche conducenti delle vetture (una donna di 29 anni ed un uomo di 46 anni) hanno riportato gravi conseguenze anche se le operazione di soccorso, iniziate subito dopo l’impatto alle 8 si sono protratte per permettere di eseguire tutti gli accertamenti sanitari del caso.

Sul posto per regolare il traffico anche i carabinieri della compagnia cittadina che si occuperanno dei rilievi e di chiarire le responsabilità.

