SARONNO – Ha stupito tutti con il suo saluto in cinese e forse proprio per la sua preparazione è stata la prima ad essere scelta per il duello ed ha finito per uscire dopo il primo gioco.

Ieri sera, domenica 18 marzo, la saronnese Silvia è stata protagonista del primo gioco e del successivo duello de L’eredità weekend il programma condotto da Marco Liorni in onda su Raiuno.

Salutando la giovane saronnese che ha sfoggiato un look curato e casual, il conduttore ha ricordato non solo la residenza a Saronno ma anche la sua capacità di parlare lombardo. Silvia sfoggiando un grande sorriso ha ricordato le sue competenze linguistiche in cinese ma anche milanese e un pizzico di napoletano. La ragazza ha salutato tutti con energia ed entusiasmo in cinese.

Al termine del primo gioco però Silvia è stata scelta dalla campionessa Aurora per il primo duello e malgrado una buona prestazione non riuscendo ad indovinare la parola Berlinale è stata costretta ad abbandonare il gioco.

A salutarla un caloroso abbraccio delle sfidante Mario e il conduttore Marco Liorni che ha ricordato il saluto cinese citato poco prima dalla saronnese.

Silvia ha scelto di salutare la sua famiglia da cui farà ritorno con la scatola gioco de L’eredità.

Silvia la saronnese che parla cinese a L’eredità

