VEDANO OLONA – Proseguono a pieno ritmo i lavori di riqualificazione e adeguamento di Villa Fara Forni, gli interventi procedono secondo il cronoprogramma indicato dall’impresa. Durante le opere, sono emersi tra gli altri parti del sontuoso immobile che erano state coperte con gli anni e con i precedenti interventi, come il caso di affreschi posti sulle arcate del soffitto.

Il progetto prevede la ristrutturazione di tutta la villa, sia all’interno che al suo esterno, compreso l’accesso che dal cortile, dove si trova attualmente, verrà spostato nel parco antistante. All’interno della villa, saranno rivisti anche gli spazi. La biblioteca sarà spostata al piano terra e saranno creati nuovi spazi per realizzare una sala studio, una ludoteca, una sala conferenze multimediale per incontri, conferenze e serate, spazi condivisi per le associazioni, nonché uno spazio per rappresentazioni teatrali e concerti. Anche sotto al profilo del risparmio energetico e dell’impatto economico, il progetto ha previsto interventi importanti riguardo al rifacimento di tutti gli impianti, dal riscaldamento a quello elettrico, compresi nuovi serramenti. L’altra priorità che ha connotato lo studio del progetto riguarda la sicurezza nella fruizione di questo luogo che dovrebbe diventare il cuore partecipativo della comunità vedanese negli anni futuri.