CARONNO PERTUSELLA – La Rossella Caronno s’impone al tie-break contro una Parella mai doma e conquista 2 punti importanti per la rincorsa ai playoff. Partono bene i ragazzi di coach Gervasoni che vincono i primi due set in completo controllo, ma il ritorno nel match dei torinesi mette in difficoltà i Gialloblu che lottano su ogni punto. Quarto set thrilling, Piccinini e compagni recuperano 6 punti di distacco e passano in vantaggio (23-21) perdendo poi il set a causa di qualche imprecisione.

Tie-break molto equilibrato ma alla fine la voglia di rivalsa dei caronnesi li porta alla vittoria del set.

Rossella Caronno-Parella Torino 3-2

(foto di gruppo per la Rossella Caronno vincente contro i torinesi del Parella)

