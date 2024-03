Varesotto

VARESE – Il Comitato provinciale “Ricordo Berlinguer”, composto da donne e uomini di generazioni diverse, si è costituito per ricordare, nel quarantennale della morte, la figura e l’opera di Enrico Berlinguer.

“La sua passione politica e il suo impegno – spiega Annachiara Cavallone portavoce del Comitato “Ricordo Berlinguer” – hanno contribuito grandemente a far maturare in milioni di italiani la voglia della partecipazione politica e dell’impegno culturale e sociale. Il patrimonio di idee e valori che hanno segnato la vita di Berlinguer non appartiene però solo alle generazioni che hanno vissuto quel periodo di grandi trasformazioni e di momenti difficili nella vita della nostra Repubblica, ma a chiunque abbia voglia di misurarsi con le grandi sfide del mondo odierno. E per farlo c’è bisogno di idee forti e pensieri lunghi. Ne ha bisogno una sinistra che oggi, un po’ ovunque, appare in grandi difficoltà, e ne hanno bisogno in particolare le nuove generazioni private da solidi punti di riferimento e sempre più esposti alle incertezze del futuro.

Sono questi i temi al centro del vasto programma che il Comitato intende realizzare nel corso dell’anno a partire dal prossimo mese di maggio: passione politica e questione morale, la pace e il governo mondiale, il ruolo dell’Europa e la “terza via”, la questione femminile e quella ambientale, ruolo del lavoro e rivoluzione tecnologica. Una mostra foto-bibliografica verrà allestita in sala Veratti e aperta al pubblico tra il 25 maggio e il 2 giugno.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti