SARONNO/SARONNESE – Il primo fine settimana alla scoperta dei tesori del territorio, laboratori creativi per bambini, eventi teatrali in dialetto e molto altro ancora.

Da venerdì 22 a domenica 24 marzo

MILANO – All’Allianz MiCo di piazzale Carlo Magno 1/Gate 16 torna la nuova edizione di “Fà la cosa giusta!”, filiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Informazioni al sito internet www.falacosagiusta.org.

Venerdì 22 marzo

SARONNO – Prosegue la mostra “Paradigmi Fluttuanti” a cura di Sabrina Romanò allestita nel foyer del teatro Giuditta Pasta di via I° maggio. Orari: dalle 14.30 alle 17.30, informazioni al sito www.helianto.it.

SARONNO – Alle 15, nella sede di Auser Saronno in via Maestri del Lavoro 2, “Con qualche immagine di ieri camminiamo le strade del paese” reading poetico con Giuseppe Radice, a cura di Marisa Colmegna ed Emilia Banfi. L’evento si inserisce nella rassegna “Festival di Poesia – Giorni Diversi” giunta alla sua terza edizione, informazioni al sito internet www.giornidiversi.it.

Sabato 23 marzo

ROVELLO PORRO – Alle 10, alla biblioteca civica di piazza Porro 19, laboratorio creativo a tema pasquale per bambini dai 6 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria al numero 0296750321.

SARONNO – Dalle 10 alle 18 e in occasione delle “Giornate Fai di Primavera” verrà aperta al pubblico il Chiostro Lazzaroni e l’archivio Museo Lazzaroni di piazza san Francesco. Informazioni al sito internet www.fondoambiente.it.

SARONNO – Dalle 15.30, all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario 10, premiazione Memorial Corrado Giachino: concorso nazionale di poesia e Narrativa.

SARONNO – Alle 16.30, al santuario della Beata Vergine dei Miracoli, concerto “In Traditione Symboli”. L’ingresso all’evento è libero e gratuito fino all’esaurimento dei posti disponibili. Informazioni al sito www.giuliomercati.it.

Domenica 24 marzo

ROVELLASCA – Dalle 9 alle 19 al parco il centrale Burghé di via Roma, torna la “Festa di primavera” con truck food, bancarelle d’hobbisti, food truck, trucca bimbi e molto altro. Informazioni al sito internet www.comune.rovellasca.co.it.

COGLIATE – Alle 15.30, alla sala C. Cattaneo di via Trento, la compagnia teatrale amatoriale “Sem Semper Quei” propone lo spettacolo “L’ultima ringhera” di Enzo Giannotta. Informazioni al sito internet www.comune.cogliate.mb.it.

SARONNO – Alle 16, al teatro Giuditta Pasta di via I° maggio, va in scena lo spettacolo “Michele Cafaggi in sonosolo – sono solo bolle di sapone”. Dettagli al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

SARONNO – Dalle 16.30, a Casa di Marta in via Petrarca 1, il Circolo della Bussola propone l’incontro “J.R.R. Tolkien e C.S Lewis è solo fantasy?”.

