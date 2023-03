x x

SARONNO – Ciclopedonale via Roma a Saronno, imboccata la dirittura d’arrivo. Nuovi marciapiedi.

Ancora fiamme nelle Groane, l’allarme è giunto nella mattina odierna quando alcuni cittadini hanno visto una colonna di fumo alzarsi nella zona boschiva alla periferia di Cesate. Sul posto, con un pick up anti-incendio, è accorsa la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, i pompieri hanno presto posto sotto controllo la situazione e sono rimasti sino attorno a mezzogiorno per smassare le ceneri e verificare che non vi fosse il rischio di un “ritorno di fiamma”.

Volpi: “Il Pasta non è la Scala. Servono 200 mila euro l’anno dal Comune. E una nuova convenzione”.

E’ stata rinviata l’ultima udienza del processo per l’assassinio di Luca Attanasio, ambasciato d’Italia in Congo. Il dibattimento, che si sta tenendo a Kinshasa nella capitale del Paese africano, è stato nei giorni scorsi rimandato (la nuova udienza è programmata nella giornata odierrna) perchè i legali della difesa non si sono presentati in aula davanti alla corte, e questo perchè “non sono stati pagati” come è stato riferito dai giornali locali.

