“L’altra mattina uno sconosciuto si è presentato presso l’abitazione in zona via Inglesina-via Don Sturzo di un nostro concittadino con un giubbetto blu con una piccola scritta “polizia locale, avvisando di una presunta perdita d’acqua e chiedendo di effettuare la lettura del contatore nell’abitazione: è una truffa, non apriamo la porta agli sconosciuti” l’invito da parte del Comune.

La polizia locale, quella vera, come ricordano dalla municipalità “sta effettuando pattugliamento in zona. Inoltre, se riceviamo richieste di denaro o di gioielli ed ori, avvisiamo subito parenti, amici e vicini e non apriamo la porta di casa agli sconosciuti. Non diamo soldi e oggetti preziosi a nessuno. In caso di necessità o per avere consigli chiamiamo il numero unico per le emergenze 112, la polizia locale allo 0296399128, cellulare 3473615414 ed email: [email protected] . Oppure la