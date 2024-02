Città

SARONNO/SARONNESE – Un week-end intenso, dagli incontri sull’arte sacra agli spettacoli teatrali per un fine settimana ricco di eventi tra Saronno, Rovello Porro e Cesano Maderno e offrono occasioni di scoperta e divertimento per tutti i gusti e tutte le età.

Venerdì 23 febbraio

SARONNO – Alle 18, nella sede dell’associazione “L’Isola che non c’è” di via Biffi 5, incontro “Sacro e profano nell’arte” con Isa Borroni e Giuseppe Uboldi introducono in un viaggio fra sacro e profano nella storia dell’arte occidentale.

ROVELLO PORRO – Alle 21, al teatro san Giuseppe di via Dante 109, va in scena “La notte dell’innominato” spettacolo teatrale a cura della Compagnia della Ruota. Informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

SARONNO – Alle 21, nell’antica chiesa di san Francesco, “Arpa di luce di Pietro Pirelli” performance visiva e sonora con accompagnamento all’organo di Roberto Olzer.

CISLAGO – Alle 21, nella location storica di villa Isacchi in via Magenta 128, incontro “Cislago: tracce del passato” con lo storico dell’arte professor Sergio Beato che introduce alla scoperta degli edifici storici quali la chiesa di san Giulio, il palazzo comunale, la scuola primaria e il santuario di santa Maria della Neve. Evento gratuito in collaborazione con la Proloco, informazioni al sito internet www.comune.cislago.va.it.

Sabato 24 febbraio

MILANO – Dalle 10 alle 19, alla Fabbrica del Vapore di via Procaccini 4, è possibile visitare la mostra fotografica “Straordinarie”, promossa da Terre des Hommes e curata da Renata Ferri. Informazioni al sito internet www.fabbricadelvapore.org.

SARONNO – Dalle 10 alle 11.30, nella palestra dell’oratorio Regina Pacis in via Roma 119, torna #ridiconme: incontri di Yoga della risata con Tiziana Azzani. Informazioni e prenotazioni all’e-mail [email protected].

CESANO MADERNO – Dalle 14.30 alle 16.30, alla biblioteca civica “V.Pappalettera”, “La “fabbrica degli aromi” laboratorio per bambini dai 3 ai 5 anni. Evento gratuito, per informazioni si può consultare il sito internet www.comune.cesano-maderno.mb.it.

SARONNO – Alle 16, al museo della ceramica G. Gianetti di via Carcano 9, laboratorio “Toccare il suono”. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a [email protected].

SARONNO – Alle 16, all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario, incontro dal titolo “Matteotti, l’ultimo discorso” con il professor Giuseppe Nigro e il professor Giovanni Scirocco.

Domenica 25 febbraio

SARONNO – Dalle 14, all’istituto Padre Monti di via Legnani 4, Scacchi Saronno propone il torneo di scacchi trofeo Padre Monti. Informazioni maggiori al numero 3711179430.

UBOLDO – Alle 15, al cinema teatro san Pio di piazza Conciliazione 2, musical con i successi dei “Ricchi e Poveri” per la regia di Fabio Rux. Per info e biglietti si può contattare il numero 0296788028.

LIMBIATE – Alle 16, al teatro comunale di via Valsugana 1, va in scena lo spettacolo per ragazzi “L’Isola del Tesoro” di R.L.Stevenson. Dettagli al sito internet www.teatrocomunalelimbiate.it.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito