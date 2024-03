Cronaca

SARONNO – E’ entrato dal cancello aperto ha cercato di prendere una bici ma lo spirito di osservazione di due studenti e di un docente l’ha costretto a scappare a mani vuote.

E’ quanto successo ieri mattina, giovedì 21 marzo, all’interno del cortile della scuola media Aldo Moro in viale Santuario. Dopo le 11 due studenti hanno notato un ragazzo entrare dal cancello aperto e recarsi a prendere una delle bici. A notare il blitz anche un docente che ha chiesto chiarimenti all’intruso. Proprio l’intervento dell’insegnante ha fatto fallire il furto. L’intruso infatti che ha lasciato il mezzo e si è dileguato.

I furti di bici, ma anche i tentativi come questo, sono decisamente numerosi in città ma spesso proprio l’attenzione di passanti e di ciclisti riescono a mandarli in fumo.

