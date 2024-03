Città

SARONNO – Manca pochissimo alla nuova edizione del Festival della poesia Giorni diversi: la terza edizione del festival saronnese avrà inizio il prossimo 20 marzo e colorerà di parole poetiche la città fino al 26 marzo.

“Il Festival di poesia quest ’anno presenta ben 21 eventi di grande profilo culturale – così spiega Graziella Buzzi, una delle organizzatrici dell’evento – Le presenze di autori, critici letterari, editori sono di grande rilievo.”

Infatti, sin dalla serata di apertura prevista per il 20 marzo, il Festival darà voce alla musicista afroamericana Nina Simone, in un libro poema a lei dedicato dalla poetessa Francesca Genti, che dialogherà con la scrittrice Nicoletta Bortolotti; non mancherà l’accompagnamento musicale, messo in scena dal duo di Alessia Pasini e Mell Morcone.

“Altra eccellenza del mondo poetico Nicola Gardini – continua l’organizzatrice, riferendosi all’ospite della serata del 22 marzo – poliedrico autore presente nelle più importanti manifestazioni letterarie italiane, da Mantova Letteratura a Pordenonelegge, e docente all’università di Oxford. Nicola Gardini preseterà il suo libro “Consigli a un giovane poeta”, per poi partecipare alla premiazione del concorso indetto dal Liceo Legnani Tra le righe.”

Non solo, sul palco del Festival saronnese saliranno anche Daniele Piccini, poeta riconosciuto a livello nazionale, nel tardo pomeriggio del 22 marzo, ma anche Tommaso Di Dio, giovane e ormai ben affermato poeta e critico, che concluderà questo festival martedì 26 marzo.

“Altra personalità di rilievo nel mondo poetico e già conosciuta dai saronnesi è Giancarlo Consonni – continua – poeta e urbanista che presenterà la nuova edizione pubblicata da Einaudi delle poesie Stròlegh e Teater di Franco Loi. Il tutto con la gradita sorpresa della lettura delle poesie in dialetto di Loi da parte dell’attore e regista Silvano Piccardi. Sabato mattina tornerà tra di noi anche lo scrittore e giornalista Pietro Berra, che insieme a poeti e musicisti ci condurrà in un percorso itinerante in città, partendo dalla stazione di Saronno. Un grandissimo nome dell’editoria italiana in campo poetico sarà presente tra di noi domenica 24, Nicola Crocetti presenterà la sua importantissima “Antologia universale della poesia”. Un altro noto editore in campo poetico Stefano Casiraghy sarà presente al Museo della ceramica.”

Non solo, nella giornata di lunedì 25, alle 21, verrà presentato l’amore del poeta Giuseppe Ungaretti, nel film “Ho inghiottito Ungà”, alla presenza del regista Riccardo Banfi e dell’ultimo amore del grande poeta, la poetessa Bruna Bianco.

I grandi nomi andranno a mischiarsi con i nomi degli autori di Saronno e del circondario, con iniziative e laboratori che li coinvolgono insieme alle associazioni cittadine. Saranno presentati e letti i sonetti di Norberto Mazzuchelli che parlerà della sua passione per

questa forma chiusa molto amata dalla poesia italiana accompagnato, dalla lettura di testi da parte del’associazione Helianto. Anche

“Sarà presente un nome molto amato dai Saronnesi – conclude l’organizzatrice – il poeta Giuseppe Radice, che verrà presentato da Marisa Colmegna ed Emilia Banfi alla sede dell’Auser nel pomeriggio di venerdì 22 marzo”.

(foto archivio: una precedente iniziativa per il festival della poesia saronnese)

