CARONNO PERTUSELLA – Una persona con il volto coperto dal cappuccio della felpa e sciarpa che con una spallata alla porta entra nella lavanderia di via Pertini. Si allunga sul bancone prende le monetine del fondo cassa, fruga nei cassetti e poi si allontana. E il giorno dopo la stessa scena con lo stesso ladro che sposta i pannelli provvisori che chiudono la porta d’ingresso danneggiata il giorno precedente e fruga nella cassa prima di allontanarsi.

E’ il doppio furto subito da una lavanderia in piazza Pertini che hanno spinto il proprietario a condividere i video su Facebook con un messaggio breve ma chiaro chiede aiuto nella speranza di identificare il ladro. Del resto i video mostrano l’uomo travisato mettere a segno due furti fotocopia. Il primo giorno sfonda la porta a spallate, entrato nel negozio fruga la cassa, alcuni cassetti e poi si allontana. Il secondo giorno, con una grande audacia, torna in azione. Questa volta non servono neanche le spallate: sposta i pannelli che chiudono la porta danneggiata entra fa il suo sopralluogo e se ne va.

Per i proprietari una grande amarezza oltre per il bottino, le monete del fondo cassa, anche per i danni e la sensazione di insicurezza. Sentimenti che si ritrovano anche nei commenti dei caronnesi.

Settimana scorsa un’effrazione era stata messa a segno ai danni di una lavanderia automatica di Solaro anche in quella circostanza il proprietario esasperato dai furti aveva condiviso i video delle effrazioni.

