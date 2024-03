Città

SARONNO – “Abbiamo appreso con soddisfazione che finalmente l’amministrazione guidata dal sindaco Augusto Airoldi è riuscita ad adottare il primo piano attuativo del suo mandato, iniziato ne 2020. Il piano è interamente conforme PGT e quindi non ha richiesto alcun pronunciamento del consiglio comunale. Viene da pensare che, forse, il sindaco temeva il voto contrario di alcuni franchi tiratori a tal punto da piegarsi ad adottare un progetto conforme al piano regolatore piuttosto che rischiare di formulare un progetto in variante e migliorativo del comparto”.

Parte da un’analisi politica il commento di Lucia Castelli, ex assessore all’Urbanistica, alla presentazione realizzata dal sindaco Augusto Airoldi del progetto di riqualificazione dell’ex Parma.

“Il progetto dell’area ex Parma dell’amministrazione Fagioli, che era stato adottato in consiglio comunale, prevedeva una variante al Pgt dovuta al fatto che vi era uno scambio di aree di uguale superficie (alla pari) tra l’operatore privato ed il Comune di Saronno. Ciò avrebbe permesso un miglior recupero urbanistico dell’area”

Castelli prosegue con l’analisi punto per punto delle modifiche apportate al progetto: “La planimetria divulgata dall’amministrazione Airoldi mostra come il progetto urbanistico attuale dell’ex Parma contempli la realizzazione di 3 edifici anziché di 2, come invece previsto dal piano adottato nel 2020. Va da sé che l’accresciuto numero di edifici dia luogo ad un maggior consumo di suolo. Appare poi anomalo il fatto che nessun parcheggio ad uso pubblico sia interrato: più volte in passato alcuni partiti dell’attuale maggioranza contestavano i piani urbanistici perchè privi di parcheggi interrati ad uso pubblico. Ebbene, questo progetto era la giusta occasione per attuare la loro visione di città imponendo parcheggi nel sottosuolo. Invece il progetto adottato da questa amministrazione prevede solo e unicamente parcheggi a raso, così come accaduto quando quelle stesse forze politiche erano all’opposizione”.

C’è poi un focus sull’area verde: “Il parco di nuova costituzione non prevede alcuna recinzione, l’area cani rimarrà nella sua posizione attuale. E nemmeno è prevista alcuna modifica per il parchetto ad oggi esistente. Si tratta di scelte politiche che di certo non garantiscono sicurezza al quartiere: queste piccole aree infatti sono defilate e costituiscono terreno fertile per l’attività dei malfattori. Va sottolineato poi che l’amministrazione comunale non è stata chiara nel descrivere come l’area sportiva legata al Palaexbo si integri con questo progetto.

Se da un lato è positivo che finalmente abbia preso forma il primo piano urbanistico e che un’area dismessa collocata in centro città abbia nuova vita, dall’altro vi è quache perplessità, e più d’una, sulla bontà di tale progetto. L’importante è che esso non sia la solita ripicca dell’amministrazione Airoldi alla precedente amministrazione”.

