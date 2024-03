Comasco

SARONNO – Domenica 24 marzo è stata una grande giornata per lo sport italiano. Sicuramente per la formula 1, il tennis e le moto, ma soprattutto per il Tchoukball e per i “Rovello Sgavisc” che si laureano campioni europei 2024, tra i club.

Sport di squadra, una palla lanciata con le mani e la Polisportiva Rovello ’96 che ha spedito i suoi magnifici ragazzi e ragazze a Zory in Polonia a riscattare una coppa sfuggita lo scorso anno, non senza rimpianto.

Finale dalla carica esplosiva con gli stessi avversari del 2023, i “Ferrara Monkeys”, che inseguono fin dall’inizio senza mai mollare un centimetro. Sono servite una grande gestione tattica nel finale, la lucidità nel riprendere una partita che sembrava archiviata troppo presto e la cattiveria agonistica che i giocatori rovellesi sanno tirare fuori nei momenti decisivi.

A trainare la squadra in campo le instancabili, monumentali difese di Eleonora Abutzu, mai timida di fronte alla corazzata ferrarese e l’immenso capitano Guido Tosello, che non ci stava a perdere due volte; protagonista non solo in attacco, ma anche di un bell’episodio di fair play, si unisce a coach Luca Pizzino nei complimenti ad ogni singolo componente della squadra per il torneo svolto. E’ proprio lavorando intensamente su questo, probabilmente, che la squadra ha fatto la differenza dal 2023 arrivando con tutti i 12 giocatori con un solo obiettivo in mente, capaci di sacrificarsi uno per l’altro. Tra tutti, menzione di merito per i giovani Nicole Betti e Alessandro Cartanese bravi a brillare fin dalle fasi a gironi regolando coi compagni le più forti squadre dei campionati svizzeri, inglesi, polacchi, cechi e tedeschi. Le esperienze internazionali che tutti i ragazzi, cresciuti nelle giovanili della società, hanno collezionato negli anni, stanno regalando certezze e risultati di valore assoluto.

Non sta nella pelle il presidente Diego Carugati che si gode la sua seconda EWC dopo quella del 2022, questo il nome della competizione (European Winner Cup, il corrispettivo della Champions League del calcio) ed il consacramento del movimento rovellese ai vertici in Europa.

Gli Sgavisc ribadiscono il momento magico iniziato col torneo internazionale vinto a Ginevra a Dicembre 2023 dalla nostra rappresentativa giovanile M15 i “Rovello Thunder” e proseguito la settimana scorsa con i “Rovello Seran”, che hanno conquistato il terzo posto alla ESC 2024 (European Silver Cup, il corrispettivo della Europa League).

Tantissimi i tifosi collegati in diretta col canale ufficiale dell’evento (partite disponibili https://www.youtube.com/watch?v=cdbvlF3hmt4) e che solo il giorno prima avevano accompagnato 4 rappresentative di cui due M11 ad un torneo locale. A chiudere il cerchio delle squadre rovellesi i “Rovello Legur”, giocatori militanti nel campionato di Serie B e che rappresentano il prossimo futuro della Polisportiva Rovello ’96.

