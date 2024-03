Città

SARONNO – Oggi si conclude il festival Giorni diVersi che, durando una settimana, ha letteralmente travolto Saronno con un’ ondata di poesia, sia con gli incontri nei luoghi culturali cittadini come Villa Gianetti, l’auditorium A. Moro, il Museo della Ceramica, il foyer del teatro Giuditta Pasta, Casa di Marta, sia riversandosi nelle strade con la passeggiata poetica e musicale di sabato partita dalla Stazione , e con la performance di danza di domenica in alcune delle piazze cittadine.

Una nota a parte la meritano gli studenti delle nostre scuole primarie che hanno lavorato al tema “Simile a quel che talvolta si sogna” nei giorni precedenti e hanno riempito la città, i negozi, le vetrine e tantissimi altri angoli cittadini con i loro componimenti, i loro pensieri e i loro disegni.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Oggi torna in città il poeta Tommaso Di Dio non più come unico relatore bensì come conduttore della Lettura Pubblica dei testi che sono stati composti dai partecipanti al laboratorio dello scorso Novembre, a riprova che Giorni diVersi, iniziato due anni fa, ha seminato voglia di poesia e di sperimentazione anche al di fuori delle giornate del festival.

Si terrà in Sala Nevera in Casa Morandi alle ore 18:00, e sarà facile poi confluire all’ultimo appuntamento, ovvero lo spettacolo nel vicino teatro, alle ore 21:00, dedicato al celebre poeta contemporaneo Franco Arminio, autore di numerosi libri, dal titolo “Poetica”, con la regia di Tindaro Granata. https://www.teatrogiudittapasta.it/spettacoli/poetica/

—

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti (foto archivio) 25032024

Commenti