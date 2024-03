Comasco

MOZZATE – I soccorsi sono arrivati sul posto rapidamente ma il personale sanitario non ha potuto far altro che costatare il decesso del pedone.

E’ il tragico incidente avvenuto oggi giovedì 28 marzo in via Varese dove un mezzo pesante ha investito un 36enne.

L’impatto è avvenuto poco dopo le 16,30: il conducente del mezzo si è subito fermato e con alcuni pedoni e automobilisti di passaggio ha dato l’allarme. Sul posto sono accorsi l’ambulanza della Croce Azzurra di Cadorago ma anche l’auto infermieristica di Saronno e l’elisoccorso. In realtà come detto l’uomo era già deceduto all’arrivo dei soccorsi.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco competenti per il territorio oltre ai carabinieri della compagnia di Cantù che si sono occupati dei rilievi del caso. Il mezzo è stato posto sotto sequestro come previsto per gli incidenti mortali.

