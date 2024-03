Sport

GERENZANO – Partitona stasera allo stadio di via Inglesina a Gerenzano: la formazione di casa riceve l’Amor sportiva in un atteso derby, ed in caso di vittoria la Gerenzanese – capolista – sarà matematicamente promossa in Prima categoria.

Quello odierno è l’ultimo recupero della 24′ giornata, arbitro designato per l’incontro è Diego Borinelli di Saronno. E’ una gara, fischio d’inizio alle 20.30, che dunque conta molto per i locali ma che è importante anche per gli ospiti saronnesi a caccia di punti salvezza, l’Amor è infatti quart’ultima, oggi fuori dalla zona playout ma i 6 punti di vantaggio sulla terz’ultima, il Cascina Mamete, non danno ancora l’assoluta tranquillità.

I possibili protagonisti del match? Nell’Amor i cannonieri Federico Rubino e Daniele Banfi; nella Gerenzanese lo scatenato Bogdan Ciuciu che ha già segnato 21 reti stagionali.

Classifica

Gerenzanese 65 punti, Stella azzurra Arosio 54, Bulgaro 52, Cistellum 49, Molinello 41, Polisportiva Veranese 39, Giussano 37, Figino 34, Virtus Cermenate e Cogliatese 33, Cesano Maderno 32, Dal Pozzo 29, Amor sportiva 27, Cascina Mamete 21, Novedrte 20, Casnatese 11.

(foto di gruppo per la Gerenzanese)

