PERO – Occasione persa oggi pomeriggio al Vista vision stadium di Pero per la Varesina calcio che ha per 2-1 contro i locali del Club Milano. Si giocava per la 33′ giornsta di serie D e vincendo la formazione di Venegono Superiore, seconda in classifica, avrebbe raggiunto la capolista Piacenza sconfitta a Caldiero Terme. E invece non è andata così: Club Milano in vantaggio per tutta la partita grazie al gol di Foschiani al 5′ ed al raddoppio di Dioh al 75′. Per la Varesina la rete di Gasparri al 83′ ed il forcing finale non sono stati sufficienti per incassare nemmeno un punticino da questa trasferta alle porte di Milano.

E’ andata male anche all’altra formazione locale impegnata in seie D ovvero all’Arconatese che sul proprio campo di Caronno Pertusella ha perso 1-3 contro la Virtus Ciserano Bergamo, lasciando la zona playoff.

Al comando resta il Piacenza, sempre tallonato da Cadiero Terme e Varesina.

(foto archivio)

