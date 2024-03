Comasco

ROVELLASCA – Insolito problema al cimitero di Rovellasca, per un problema tecnico è rimasto bloccato il cancello d’ingresso principale al campo santo, in via Foscolo. Ne ha dato notizia questo pomeriggio il sindaco Sergio Zauli, che ha fatto il punto della situazione sui social.

“Il cancello principale del cimitero comunale è chiuso per guasto tecnico, accesso consentito da Via Ungaretti. Ci scusiamo per il disagio arrecato e comunichiamo che il cancello riprenderà a funzionare dopo Pasqua” le parole del primo cittadino.

Sul cancello i responsabili comunali hanno posizionato un cartello, per informare i cittadini del problema ed invitarli ad utilizzare l’ingresso secondario, che resta a disposizione per l’accesso al cimitero del paese.

(foto: il cancello rotto al cimitero di Rovellasca)

28032024