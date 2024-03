Sport

CARONNO PERTUSELLA – Alla Arconatese non riesce di tenere il passo delle migliori ed anzi la sconfitta casalinga di oggi pomeriggio, a Caronno Pertusella, spinge gli oroblù fuori dalla zona playoff.

La cronaca – Al 9’ grossa occasione per i locali, sullo spiovente in area arriva di testa Pastore e Pelliccioli para d’istinto. Al 16’ segna Cortinovis per gli orobici, un tiro potente sul palo vicino dopo avere ricevuto palla in area. Risponde un minuto dopo la squadra locale con un diagonale di Quaggio, su una veloce ripartenza, che esce di poco. Al 31’ sull’assist da sinistra il colpo di testa di Bertoli consente agli ospiti di raddoppiare.

Nella ripresa al 17’ punizione dalla destra di Ferrandino e colpo di testa di Del Carro ad accorciare le distanze. Al 20’ Bertoli della Virtus salta anche il portiere ma un difensore salva in angolo: sugli sviluppi in mischia insacca Nessi l’1-3.

Per il resto, in questa odierna 33′ giornata di serie D, la capolista Piacenza ha perso 2-1 in casa del Caldiero Terme. Passo falso anche per la Varesina di Venegono Superiore, sconfitta 2-1 sul campo di Pero dal pericolante Club Milano. In classifica Piacenza sempre primo a 63 punti, secondo il Caldiero a 62, segie la Varesina a 60 e Desenzano a 59.

Arconatese-Virtus Ciserano Bergamo 1-3

ARCONATESE: Lionetti; Sorgente (4’ st Von Degerfeld), Baldi, Cavagna, Del Carro, Fall, Pastore (35’ st Berra), Menegazzo, Quaggio, Ronzoni, Ferrandino. A disposizione Giroletti, Alberton, Messina, Basani, Luoni, Medici, Longo. All. Livieri.

VIRTUS CISERANO BERGAMO: Pelliccioli, Colleoni (9’ st Berzi), Viscardi, Tosi, Cazzola, Nessi, Cortinovis (35’ st Mosconi), Prinelli, Bertoli, Careccia, Ghisleni (14’ st Belloli). A disposizione Cavalieri, Puccio, Viscardi, Cosenza, Austoni, Santonocito. All. Del Prato.

Arbitro: Petraglione di Termoli (Lovecchio di Brindisi e Panebarca di Foggia).

Marcatori: 16’ pt Cortinovis (V), 31’ pt Bertoli (V), 17’ st Del Carro (A), 21’ Nessi (V).

Note – Spettatori 150. Angoli 6-3 Arconatese. Ammoniti Sorgente. Recupero 2’-5′.

(foto: una fase del match)

28032024