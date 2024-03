Città

SARONNO – Sabato 30 marzo alle 21 nella solenne veglia pasquale in Duomo, l’arcivescovo Mario Enrico Delpini conferirà i sacramenti dell’iniziazione cristiana a Maricarmen Eliza Pariona Cantaro, una ragazza di 25 anni originaria del Perù che pur avendo la famiglia di origine cristiana cattolica ha scoperto di non avere i sacramenti quando gli è stato chiesto di essere madrina di battesimo del nipote.

Questa ragazza appartiene con il fidanzato alla Rete Mondiale di Preghiera del Papa di Saronno nonché risiede nei pressi della Parrocchia Prepositurale SS. Pietro e Paolo anche se studia e lavora nelle città limitrofe. Due anni fa è stata affidata dal compianto monsignor Claudio Galimberti al catechista accompagnatore Raffaele Pier Luca Di Francisca che è stato scelto per essere padrino dalla catecumena. Gli incontri di preghiera e formazione si sono svolti a cadenza bimestrale presso la chiesa di San Michele di Busto Arsizio e sono stati guidati da don Adriano Colombo Incaricato Iniziazione Cristiana Zona IV. Gli scrutini, che sono i riti di passaggio, si sono svolti in Prepositurale con don Romeo Maggioni e don Luca Rampini, responsabile dell’ iniziazione cristiana in città.

Il rito di elezione si è svolto a Busto Arsizio ed è stato celebrato da monsignor Luca Raimondi, Vescovo Ausiliario e Vicario Episcopale Zona IV. Maricarmen riceverà in Duomo il Battesimo, la Cresima e l’Eucarestia in una sola celebrazione e dopo un mese circa sarà guidata dal suo catechista per ricevere in Parrocchia il Sacramento della Riconciliazione. Maricarmen dopo essere diventata ufficialmente cristiana desidera aiutare i poveri magari anche in Perù pur rimanendo in Italia.

Con il fidanzato Victor David Yaranga Rojas fanno parte di un gruppo di danze tipiche del Perù, gruppo che qualche anno fa è stato invitato in Vaticano ed ha danzato alla presenza di Papa Francesco.

Riguardo al suo rapporto con Dio racconta la catecumena eletta: “ricordo che la prima volta che mi sono avvicinata alla fede è stato quando ho scoperto che mio fratello aveva un cancro, ed era così delicata la situazione che i medici non ci davano molta speranza, ma non abbiamo mai perso la fiducia nella sua guarigione. Vederlo adesso, sano e con una famiglia felice, mi fa ringraziare la vita e Dio per aver ascoltato le nostre preghiere”.

Il catechista e padrino Raffaele dice di Maricarmen: “E’ una ragazza solare, sorridente, che ispira fiducia e simpatia. Nel tempo del catecumenato ha conosciuto di più Gesù e il suo messaggio insieme al suo ragazzo con il quale condivide il cammino spirituale. È una ragazza che vuole mettersi al servizio della comunità cristiana nella quale vive e che farà tanto bene ai poveri”.

Chi desidera partecipare alla liturgia battesimale in Duomo dovrà essere lì sabato sera alle 20:30 per prendere posto.

Sabato 20 aprile alle 16 al Santuario Diocesano Beato Luigi Maria Monti di Saronno Maricarmen racconterà la sua testimonianza nell’incontro settimanale della Rete Mondiale di Preghiera del Papa e poi ci sarà un piccolo momento di festa.

