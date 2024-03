Sport

CARONNO PERTUSELLA – Sabato pomeriggio e sera il primo turno del campionato di softball serie A1. A Bariola le locali della Rheavendors Caronno Pertusella hanno vinto la gara d’apertura delle 17 contro Collecchio, resistendo al tentativo di rimonta finale delle emiliane, 3-2; mentre la seconda partita è stata sospesa al secondo inning sul 1-0 per le caronnese – frale quali devutta la lancitrice cubaba Nunez Diaz – quando attorno alle 20 sul campo di Barola si è abbattuto un violento nubifragio con forte raffiche di vento. L’incontro sarà recuperato in data da destinarsi.

Si è invece giocato nella vicina Ospiate di Bollate dove le locali del Mkf non hanno faticato più di tanto nello sbarazzarsi della Thunders di Castelfranco Veneto: 4-1 e 18-3.

Missione compiuta per l’Inox Team Saronno in campo a Macerata: vittorie per 6-2 e 9-0. Per le saronnesi un buon avvio della stagione regolare.

(foto: fuggi fuggi del pubblico dalla tribuna di Caronno Pertusella per il violento nubifragio)

