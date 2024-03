Città

SARONNO – “Un’altra delle eccellenze saronnesi offrirà alla cittadinanza un’occasione imperdibile non solo per ascoltare della buona musica, ma per partecipare idealmente ad un progetto dedicato ai giovani apprezzato in tutta Europa”

Inizia così la nota dell’assessore alla Cultura e vicesindaco Laura Succi in merito all’iniziativa dell’European Rotary Youth Orchestra un’iniziativa rotariana transnazionale ideata dal direttore saronnese Ernesto Leo con il Rotary club cittadino. Questo progetto è nato nel 1988 dalla collaborazione di sei Rotary Club: RC Bad-Driburg, (Germania), RC Mantes-La Jolie (Francia), RC Saronno (Italia), RC Harrow (Regno Unito), RC Vilvoorde (Belgio) e RC Palma Almudaina (Spagna).

“L’amministrazione – prosegue Succi – è ben lieta di supportare l’evento organizzato da Rotary Saronno e dal maestro Ernesto Leo, che si svolgerà il 6 aprile a Teatro. Oltre la musica, attraverso la musica, un’opportunità per i giovani di incontrare culture e lingue diverse per sentirsi veramente europei, un’attività artistica e profondamente educativa profondamente necessaria in un momento in cui è necessario sostenere la pace e la collaborazione fra i popoli”

I ragazzi arriveranno a Saronno martedì 2 aprile e seguiranno il ricco calendario quello organizzato dal Rotary Club guidato da Paola Conti e Guenda Lazzaroni con il maestro Leo che prevede prove in Villa Gianetti, momenti per scoprire il territorio e di condivisione e due grande concerti uno per le scuole uno per il pubblico con ingresso libero al teatro Giuditta Pasta sabato 6 aprile. Un evento musicale da sempre amatissimo a Saronno anche per la capacità del maestro Leo e dei giovani musicisti di proporre un intenso mix di musica da film, pop, rock e jazz.

