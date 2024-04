ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Il tracciato pedonale… che finisce nel nulla: si trova a Caronno Pertusella e sta facendo discutere il web, dopo il post di una cittadina sui social, per esprimere perplessità.

Il tracciato pedonale a bordo strada si trova in via Biscia, peraltro piuttosto malconcia cosa buche, e porta attualmente… nel nulla: si ferma molto prima del confine con Garbagnate Milanese, a circa trecento metri di distanza, costeggiando il tracciato ferroviario, e non riprende più.

