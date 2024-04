Sport

LAZZATE – Che show al Gianni Brera, lo stadio di Lazzate: la scorsa settimana l’Ardor Lazzate ha avuto il piacere di ospitare nel proprio centro sportivo la squadra statunitense del New York Soccer Club.

Ci sono stati anche una serie di avvincenti test match fra mercoledì e giovedì impegnando le categorie dalla Juniores agli Esordienti: una occasione di divertimento praticando lo sport preferito ed anche una occasione per fare nuove amicizie.

Per Lazzate anche una opportunità di mettere alla prova il proprio settore giovanile, contro gli avversari di oltre Oceano. Da parte degli statunitensi grande entusiasmo per l’esperienza vissuta a Lazzate.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto di gruppo per i giovani dell’Ardor Lazzate con quelli del New York soccer club allo stadio di via Laratta)

01042024