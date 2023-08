x x

GARBAGNATE – Sono passati 15 giorni dall’investimento e dalla morte di Valentino un 15enne colpito dal fugone guidato da un romano ubriaco e senza patente e niente è stato fatto per mettere in sicurezza l’attraversamento pedonale di via Kennedy.

La segnalazione, con un misto di rabbia e amarezza che non si vuole arrendere alla rassegnazione, arriva dai residenti. “Ormai 15 giorni fa a Garbagnate Milanese è stato investito e ucciso Valentino, un ragazzino di 15 anni che stava cercando di attraversare una delle vie principali del paese sulle strisce pedonali. Su questo passaggio pedonale, l’investimento è avvenuto alle 22,30, non c’è l’illuminazione, non ci sono le strisce pedonali non c’è la visuale perché ci sono dei guard rail molto alti che impediscono la visuale e non ci sono neanche dei dossi per limitare la velocità di chi sopraggiunge non essendoci neanche un semaforo”.

Segnalazioni che dai residenti e degli utenti della strada sono arrivate in diverse occasioni e ancora di più all’indomani della tragedia che ha visto essere gravemente ferita anche la coetanea che era con lui.

“Il passaggio pedonale così fatto è ancora lì da 15 giorni e un giorno all’altro potrebbe morire ancora un altro ragazzino. Sarebbe ora di intervenire”.

