Comasco

ROVELLASCA – “La comunità è rimasta scossa ed attonita per questa tragica notizia e si stringe al dolore della famiglia”. Sono le parole con cui il sindaco Sergio Zauli riassume lo sgomento della sua comunità dopo il dramma che l’ha colpita prima di Pasqua.

Nella notte tra venerdì e sabato è morta una bimba di 5 mesi. E’ successo in via Volta dove mamma e papà si sono presti accorti che la bimba non stava bene e non riprendeva i sensi. La mobilitazione, dopo la chiamata al numero unico delle emergenze, è scattata subito. Sono arrivati sul posto l’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca, l’autoinfermieristica da Lurate Caccivio e l’elisoccorso. Per la piccola però non c’è stato niente da fare: quanto è arrivata all’ospedale Sant’Anna di Como il personale non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Complice le festività la notizia si sta diffondendo in paese in queste ore. Alla famiglia sono arrivate le condoglianze del sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli: “Siamo vicini alla famiglia, un profondo dolore per tutta la nostra comunità”.

