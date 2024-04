Città

SARONNO – Una buca è comparsa nella trafficata via Bergamo, nei pressi della intersezione con piazza Borella: forse provocata dal recente maltempo, costituisce un pericolo soprattutto per motociclisti e ciclisti, da quelle parti passano in molto anche sulle due ruote.

La pioggia battente dei giorni scorsi potrebbe essere la causa di quel che è accaduto: manca una porzione di asfalto, non molto ampia ma la buca è piuttosto profonda e dunque particolarmente insidiosa per chi arriva, ad esempio i raider con le proprie bici, finendoci dentro è praticamente impossibile non cadere. Ma costituisce un pericolo anche per gli automobilisti.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: la buca che è presente sulla carreggiata stradale in via Bergamo, nei pressi di piazza Borella)

02042024