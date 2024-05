Cronaca

TURATE / LIMBIATE – Oggi alle 12.45 incidente stradale in via Varesina sul territorio di Turate: si sono scontrate un’automobile ed una motocicletta ed un 32enne ha avuto bisogno di cure mediche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cantù, che si sono occupati dei rilievi del sinistro e l’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago. Il trentaduenne, che comunque non ha riportato gravi lesioni, è stato trasferito all’ospedale di Saronno per gli accertamenti del caso.

Tamponamento fra due automobili, invece, a Limbiate. E’ successo oggi alle 15.50 in viale Piave e tre persone hanno avuto bisogno di assistenza medica (nessuno è apparso in gravi condizioni): si tratta di un ragazzo di 18 anni, uno di 27 anni e di una ragazza di 27 anni. Sul posto l’intervento di una pattuglia della polizia locale limbiatese e di una ambulanza della Croce viola. I feriti sono stati visitati al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese.

(foto archivio)

20052024