Comasco

TURATE – Sono aperte le iscrizioni per il centro estivo comunale, servizio che l’amministrazione turatese considera fondamentale per conciliare la vita lavorativa dei genitori e la necessità di offrire dei momenti formativi ed educativi ai bambini durante i mesi estivi.

Il centro estivo si svolge in luoghi famigliari, come la scuola ed altri luoghi attrezzati adeguati ad una realizzazione agevole di molte attività. Il centro estivo sarà riservato ai bambini dai 6 agli 11 anni, e si svolgerà appunto a scuola, nella zona mensa, nelle aree esterne e nella palestra.

il servizio sarà fruibile dall’8 luglio per 4 settimane, dalle 8 alle 17.30, l’iscrizione sarà effettuabile non oltre il 10 giugno tramite il sito comunale, il numero è limitato a 40 iscritti, in caso di esubero avranno priorità i residenti.

21052024