SARONNO – Trenord ha reso note le date del treno storico che permette di vivere l’esperienza unica ed emozionante di un viaggio nel tempo lungo due tratte ferroviarie fortemente turistiche, con mete ideali per una gita fuori porta: dalla stazione di MILANO CADORNA a LAVENO MOMBELLO LAGO, sull’incantevole Lago Maggiore, oppure a COMO LAGO, sul meraviglioso Lago di Como.

Il viaggio sarà animato dalla presenza di personaggi in costume d’epoca che contribuiranno a ricostruire l’atmosfera del tempo, con performance artistiche e ricostruzioni storiche. Sarà possibile, per chi lo desidera, vestirsi in abiti vintage della moda anni ‘20-‘30 per vivere in pieno l’esperienza del viaggio a bordo del Treno Storico!

Inoltre, a tutti i viaggiatori sarà dato in omaggio il libretto sul “treno storico”, scaricabile in versione digitale anche da questa pagina.

Torna finalmente sui binari un treno che proprio nel 2024 compie 100 anni di storia, formato da tre carrozze di prima classe AZ (130-136-137), costruite nel biennio 1924-25 e ora completamente restaurate: gli interni in legno, i sedili di velluto rosso, le tendine ai finestrini e le retine portabagagli riportano immediatamente indietro nel tempo.

La composizione del treno è completata da un locomotore elettrico FNM E610-04 della Breda-CGE (anno di costruzione: 1949) e dal locomotore elettrico FNM E600-3 della OM-CGE (anno di costruzione: 1928), anche questi interamente restaurati.