Calcio

SOLBIATE ARNO – Missione compiuta per la Solbiatese che vincendo in casa 1-0 nella semifinale di ritorno della Coppa Italia d’Eccellenza, oggi pomeriggio, si è qualificata per la finalissima del 17 aprile a Firenze.

La cronaca – Contro l’Accademia Bmg – già battuta all’andata in Umbria per 2-1 – nel primo tempo la migliore occasione per la Solbiatese è per Manfrè al 13′, con il portiere ospite a respingere mentre al 34′ è Seitaj che salva respingendo di piedi dove essersi trovato davanti al bomber umbro, Sciacca, infilatosi centralmente nell’area dei padroni di casa.

Al 10′ della ripresa la Solbiatese sblocca la partita con Scapinello che trasforma un calcio di rigore concesso per un fallo di Fapperdue in area umbra.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Nell’altra semifinale, in Sicilia, con arbitro il saronnese Francesco Palmisano, successo del Paternò per 2-0 (gol di Napoli al 15′ del primo tempo e raddoppio di Asero al 47 della ripresa) sul Teramo che all’andata aveva vinto solo 2-1, sono dunque i siciliani ad andare in finale..

(foto archivio)

03042024