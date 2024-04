Cronaca

SARONNO – E’ approdata oggi al tribunale di Busto Arsizio la vicenda delle presunte mazzette all’obitorio di Saronno. Tutto è iniziato con l’indagine del Nucleo Operativo della Compagnia di Saronno a seguito di alcune segnalazioni giunte dalla direzione sanitaria dell’ospedale di Saronno nel novembre 2020 per a una somma di denaro ricevuta a titolo non meglio precisato da un addetto all’obitorio da parte di un impresario funebre.

QUI IL RIASSUNTO DELLA VICENDA

Gli accertamenti dei carabinieri, realizzati con intercettazioni telefoniche e video, hanno permesso di ricostruire come alcuni titolari di onoranze funebri, disgiuntamente tra loro, versassero somme di denaro in favore di alcuni dipendenti dell’obitorio dell’ospedale di Saronno per orientare i parenti dei defunti alla scelta dell’impresa cui affidare il servizio funebre, ottenere informazione e effettuare trattamenti di vestizione e tanatocosmesi sulle salme quando non previsto. Non solo: ci sarebbero stati casi in cui sono state mostrate le salme ai congiunti anche quando queste risultavano positive al Covid-19, in violazione delle norme anti-contagio.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

I carabinieri hanno raccolto elementi a carico di due medici di base che operanti all’interno dello stesso ambulatorio accreditato Asst rilasciavano false attestazioni di malattia a dipendenti pubblici e privati che ottenevano così indebite percezioni per assenza dal lavoro. A finire nei guai anche due soggetti entrambi dipendenti dell’obitorio dell’ospedale di Saronno che si sarebbero impossessati di materiale sanitario e di pulizia di proprietà dell’ospedale per poi cederli a terzi.

La vicenda, diventata di pubblico dominio con arresti e denunce nel novembre 2022, ha visto finire a processo 18 imputati per reati come corruzione di incaricato di pubblico servizio, al peculato, furto, truffa e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale. Nella giornata di oggi, mercoledì 3 aprile, 3 medici hanno patteggiato pene al di sotto dei 2 anni. Per 5 titolari di pompe funebri sono arrivate condanne tra i 2 anni e 4 mesi e i 2 anni e 5 mesi. Il procedimento, per cui l’asst Valle Olona si è costituita parte civile, proseguirà per i 10 dipendenti dell’ospedale che sono stati rinviati a giudizio. Si partirà il prossimo 21 maggio con il dibattimento.

AFFARI COI DIVIETI IMPOSTI DAL COVID

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti