ilSaronnese

ORIGGIO – Come ogni anno, torna la Giornata ecologica per i comuni di Origgio, Uboldo, Gerenzano e Cerro Maggiore, una mattinata di volontariato per la pulizia del verde e del territorio circostante.

Il ritrovo a Origgio sarà alle 9 al centro di raccolta rifiuti di viale Europa, si proseguirà fino alle 12, poi pranzo alla Baita degli alpini in via Piantanida.

A Uboldo il ritrovo sarà alle 8.30 alla Cascina Leva, in via Cerro 251, caffè e partenza alle 9, fino alle 12; per i più piccoli ci sarà poi lo spettacolo di burattini di Andrea Anzani, intitolato “Riciclare significa amare.”

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

A Gerenzano il ritrovo sarà al Parco degli Aironi in via Inglesina alle 9, si concluderò il tutto alle 12.

I comuni forniranno il materiale necessario per la pulizia, è consigliabile l’utilizzo di gilet ad alta visibilità. I minori dovranno essere accompagnati da un adulto.

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti