SARONNO – E’ stato un lavoro di squadra: gli operai l’hanno recuperato e tenuto in caldo fino all’arrivo dei volontari di Enpa Saronno che hanno subito trovato una tata che si occuparsi dei lui.

Così è stato salvato Victor un gatto di meno di una settimana di vita che già si ritrova orfano e sopravvissuto. Ieri una squadra di operai l’ha trovato in un’azienda di Gorla Minore. Stava finendo sotto una pressa ma il personale l’ha visto e l’ha salvato. Così piccolo da non capire neanche cosa gli stesse succedendo il gattino tremava per il freddo. Gli operai l’hanno scaldato mettendolo vicino ad una bottiglia di acqua calda avvolgendo in alcuni pezzi di stoffa che avevano in azienda.

Hanno contattato Enpa Saronno che oltre a recuperare il micio ha trovato una tata che si occupasse di lui visto che ha bisogno di essere continuamente allattato. Trovata Silvia hanno recuperato il gattino, chiamato Victor visto ha iniziato la vita vincendo contro la cattiva sorte.

