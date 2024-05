Città

SARONNO – Un saronnese al Sestriere: Alberto Paleardi, volto storico anche della politica di Saronno, è ritornato a ricoprire l’incarico di consigliere comunale (lo era stato già per otto anni) nella località montana del Piemonte. La nomina è avvenuta ieri sera nel corso della seduta consigliare presieduta dal sindaco Gianni Cesare Poncet (della lista di maggioranza Grande Sestriere), che si è complimentato con Paleardi per il ritorno in carica.

Paleardi ha sostituito il collega Andrea Colarelli (della lista civica di opposizione Rilanciamo Sestriere) che si è dimesso, in quanto candidato nel vicino comune di Pragelato, dove si vota il mese prossimo.

“Sono contento di poter contribuire alla vita amministrativa di Sestriere, che conosco molto bene e che è una delle eccellenze d’Italia” ha detto Paleardi, andando a sedersi sui banchi consigliari. L’impegno di Paleardi, quello di “contribuire perchè la vita amministrativa in paese coinvolga sempre di più i cittadini”.

Paleardi ha assunto anche la carica di capogruppo.

Sestriere, con i suoi 2035 metri, è il comune più alto d’Italia.

(foto: il saluto del sindaco del Sestriere, Gianni Poncet, ad Alberto Paleardi nell’aula consigliare davanti al gonfalone della località montana)

21052024

Commenti